Masters 1000 e Wta Madrid 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 24 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Madrid per la giornata di lunedì 24 aprile 2023. Si parte con i tabelloni di qualificazioni maschile e femminile, con ben otto tennisti azzurri in campo (sette uomini e una donna): si tratta di Vavassori, Nardi, Passaro, Brancaccio, Zeppieri, Arnaldi, Cecchinato e Sara Errani. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA LUNEDI 24 APRILE

MANOLO SANTANA STADIUM

Dalle ore 10.00 – Daniel vs Rincon

A seguire – Cazaux vs Martinez

A seguire – Paire vs Passaro

A seguire – Delbonis vs Watanuki

A seguire – Safiullin vs Sousa

A seguire – Andujar vs Piros

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Dalle ore 10.00 – Tomova vs Romero Gormaz

A seguire – Parrizas Diaz vs Papamichail

A seguire – Bouchard vs Sorribes Tormo

A seguire – Errani vs Mladenovic

A seguire – Martinez Cirez vs Rus

A seguire – Bolsova vs Parry

STADIUM 3

Dalle ore 10.00 – Cecchinato vs Skatov

A seguire – Hanfmann vs Marterer

A seguire – Struff vs Nardi

A seguire – Brancaccio vs Karatsev

A seguire – Bennani vs Fils

A seguire – Shevchenko vs Bellier

COURT 4

Dalle ore 10.00 – Kucova vs Burel

A seguire – Yastremska vs Lys

A seguire – Bouzas Maneiro vs Jeanjean

A seguire – Vicens Mas vs Burrage

A seguire – Friedsam vs Uchijima

A seguire – Vondrousova vs Bjorklund

COURT 5

Dalle ore 10.00 – Klein vs Grenier

A seguire – Muller vs Uchida

A seguire – Van Assche vs Meligeni Alves

A seguire – Vavassori vs Virtanen

A seguire – Gojo vs Choinski

A seguire – Arnaldi vs Misolic

COURT 6

Dalle ore 10.00 – Schmiedlova vs Pigossi

A seguire – Avanesyan vs Korpatsch

A seguire – Dodin vs Mandlik

A seguire – Rakhimova vs Fita Boluda

A seguire – Martincova vs Burillo Escorihuela

A seguire – Lazaro Garcia vs Townsend

COURT 7

Dalle ore 10.00 – Kovalik vs Zeppieri

A seguire – Lokoli vs Rodionov

A seguire – Altmaier vs Balazs

A seguire – Kotov vs Coppejans

A seguire – E.Ymer vs Ofner

A seguire – Tseng vs J.M.Cerundolo

COURT 8

Dalle ore 10.00 – Jani vs Birrell

A seguire – Grabher vs Konjuh

A seguire – Bonaventure vs Ruse

A seguire – Hruncakova vs Siegemund

A seguire – Arango vs Andreeva

A seguire – Frech vs Danilovic