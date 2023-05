Highlights e gol Vicenza-Pro Sesto 2-0, ritorno primo turno nazionale playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 20

Gli highlights e i gol di Vicenza-Pro Sesto, match valevole per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2022/2023, in cui la formazione padrona di casa vince per 2-0, il che basta per passare il turno. Vicenza sogna, Pro Sesto resta in Lega Pro. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.