Highlights e gol Pordenone-Piacenza 2-1, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Gli highlights e i gol di Pordenone-Piacenza, match valevole per la trentaduesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023. La formazione casalinga passa per 2-1 contro gli ospiti. Vantaggio al minuto 42′ di Ajeti. Pareggio nel secondo tempo con Morra. Al minuto 69 la decide poi Dubickas. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.