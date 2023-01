Highlights e gol Montevarchi-Ancona 1-2, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 24

Gli highlights e i gol di Montevarchi-Ancona 1-2, match valevole per la venticinquesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023. Ospiti avanti con Moretti al 24′ ma, rimasti in dieci per l’espulsione di Mezzoni, ripresi al 91′ da Rovaglia. Al 94′ è però arrivato il nuovo vantaggio, firmato dal neo entrato Melchiorri. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori marcature della partita.