Highlights e gol Marsiglia-Psg 2-1, Coppa di Francia 2022/23 (VIDEO)

di Christian Poliseno 48

Il Paris Saint-Germain viene sconfitto per 2-1, e quindi eliminato dal Marsiglia nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa di Francia 2022/23. Decidono i gol dei due ex “italiani” Sanchez e Malinovskyi, inutile il gol del pareggio di Sergio Ramos. Di seguito gli highlights del match.