Highlights e gol Lussemburgo-Portogallo 0-6, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 13

Gli highlights e i gol di Lussemburgo-Portogallo, sfida valevole per il secondo turno delle qualificazioni agli Europei del 2024. Come facilmente prevedibile una goleada per i lusitani, che si impongono con estrema facilità contro i lussemburghesi. Doppietta per Cristiano Ronaldo, che segna il primo e il quarto gol. Rafael Leao nel finale prima sbaglia un rigore, poi si inventa un bel gol per il 6-0.