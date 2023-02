Highlights e gol Betis-Barcellona 1-2, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 6

Il video con gli highlights di Betis-Barcellona, sfida valida per la diciassettesima giornata della Liga 2022/2023. Vittoria di misura per gli uomini di Xavi, che si impongono per 1-2 grazia ai gol di Raphinha e Lewandowski. Nel finale la riapre l’autogol di Koundé, ma non basta: vincono i catalani. Di seguito, le azioni salienti del match.