Highlights e gol Ancona-Vis Pesaro 1-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 14

Gli highlights e i gol di Ancona-Vis Pesaro match valevole per la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023, in cui le due formazioni non riescono a sovrastarsi, terminando la gara sull’1-1. Padroni di casa in vantaggio al minuto 21′, con il calcio di rigore di Melchiorri. Pareggia tutto al minuto 68′ Ghazoini. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.