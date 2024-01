Highlights Derthona-Reggiana 93-64: basket Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 40

Tortona ha la meglio su Reggio Emilia per 93-64. Prestazione schiacciante da parte dei piemontesi, che dominano l’intero match e portano a casa i due punti della serata. Amaro in bocca per la Reggiana, che non si aspettava una tale difficoltà. I momenti migliori dell’incontro: