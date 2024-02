Highlights Brescia-Napoli 74-80: basket Coppa Italia 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 5

Napoli ha la meglio su Brescia per 74-80 nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra vincitrice conquista il pass per le semifinali dopo aver controllato il match per la sua totalità e si prepara a sfidare Reggio Emilia nella prossima partita. Questi i migliori momenti dell’incontro: