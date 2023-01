Highlights Bellucci-Bonzi 6-4 3-6 6-7 4-6, primo turno Australian Open 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 32

Il video con gli highlights della sfida tra Mattia Bellucci e Benjamin Bonzi, valevole per il primo turno dell’Australian Open 2023. Ko all’esordio in un major il classe 2001, che vince il primo set ma poi si arrende in rimonta al francese Bonzi. Resta comunque più che positiva la settimana dell’azzurro, capace di superare le qualificazioni al primo colpo. Ecco le immagini salienti del match.