Highlights Arnaldi-Norrie 6-3 6-4 6-3, terzo turno US Open 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 82

Il video con gli highlights della sfida tra Matteo Arnaldi e Cameron Norrie, valevole per il terzo turno degli Us Open 2023. Vittoria strepitosa da parte dell’azzurro, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 in meno di due ore di gioco e si è garantito l’accesso agli ottavi di finale. Arnaldi si gode così il best ranking (debutto in top 50) e l’ottavo di finale contro il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz.