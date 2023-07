Highlights Alcaraz-Djokovic: finale Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 51

Il video degli highlights del match valevole per la finale di Wimbledon 2023 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Dopo oltre 10 anni dall’ultima volta, il serbo torna a perdere un match sul Centrale. A sconfiggerlo è uno straordinario Alcaraz, che si sveglia dopo un primo set da incubo e s’impone in cinque set, conquistando in un solo colpo il suo primo titolo a Wimbledon e la vetta del ranking Atp.