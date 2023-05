Highlights Alcaraz-Coric 6-4 6-3, semifinale Masters 1000 Madrid 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 55

Gli highlights di Alcaraz-Coric, semifinale del Masters 1000 di Madrid 2023 in corso di svolgimento sul rosso della Caja Magica. Nel giorno del suo 20esimo compleanno, lo spagnolo batte il croato in due set e raggiunge la finale del torneo di casa per il secondo anno di fila. Ora attende nell’atto conclusivo il vincente di Struff-Karatsev.