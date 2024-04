Hellas Verona, Baroni: “Buon pareggio, il secondo tempo deve darci convinzione”

Il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 2-2 con l’Atalanta “Nello spogliatoio all’intervallo non ero così calmo, sull’1-0 abbiamo perso nella nostra trequarti un pallone che non dovevamo perdere. Però c’è da dire che non avevamo mai giocato con questo centrocampo e nel primo tempo Silva ha un po’ pagato dazio. Sapevo che c’era la possibilità di riaprirla, è stato un buon pareggio. Noi dobbiamo sempre mettere questo in campo, alla squadra cerco di dare una mentalità offensiva, è sempre meglio correre in avanti. Contro l’Atalanta non è semplice, ma non esci da questo campo con dei punti senza aggressività e corsa. Non possiamo scendere dalla linea massima della prestazione, altrimenti non ce la facciamo. Ora però dobbiamo guardare avanti, abbiamo pochi giorni per preparare la prossima partita. Questo secondo tempo deve darci grande convinzione“.