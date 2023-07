Gran Turismo Endurance: vince la Ferrari 488 Gt3 di Fisichella e Mosca

La Ferrari 488 Gt3 guidata da Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca ha vinto la gara del Campionato italiano Gran turismo endurance all’autodromo del Mugello di Scarperia. Il romano ex pilota di F1 e il compagno 23enne bresciano hanno battuto la Bmw M4 del trio Guerra-Tamburini-Tavano. Terza si è piazzata la Lamborghini Huracan di Bartholomew e Garcia. Tutti i colpi di scena nella prima ora di gara. Mosca e Raul Guzman, diretto avversario in campionato della coppia italiana vincitrice, fanno l’andatura con la Ferrari che non sembra riuscire a staccare la Lamborghini. Ma dopo soli 27 minuti della corsa, durante una fase di doppiaggio, Guzman si tocca con il compagno di marca Luciano Linossi e finisce nella ghiaia. Per questo entra la safety car e contemporaneamente viene posticipata la possibilità del cambio pilota ai box. Però Mosca non si accorge della comunicazione e rientra in pit lane senza però potersi fermare per cedere il volante al suo compagno Fisichella. Torna in pista in quinta posizione, ma dopo poco le due Bmw davanti a lui si toccano e aprono la strada al bresciano che a questo punto sembra avere sempre meno avversari da battere. Effettuato il cambio pilota, Fisichella non ci mette molto a riconquistare la testa della corsa. Al secondo pit stop obbligatorio Mosca torna nuovamente alla guida per disputare l’ultima parte di gara. La sua Ferrari esce dai box in seconda posizione per tornare nuovamente in testa a nove giri dalla fine.

”Il risultato lo abbiamo portato a casa anche se ci siamo un po’ complicati la vita da soli con qualche errore che abbiamo fatto. Alla fine avevamo un buon passo, Tommaso (Mosca, ndr) anche oggi ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo ottenuto la nostra seconda vittoria consecutiva e adesso pensiamo alla gara di Monza’‘, le parole di Fisichella. Il Gt endurance si prende adesso una pausa e tornerà a gareggiare sul circuito brianzolo il 17 settembre.