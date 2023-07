Golf, Ryder Cup: Scheffler è il primo qualificato del team Usa

Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, è il primo qualificato del team Usa alla Ryder Cup di Roma in programma dal 29 settembre all’1 ottobre. L’evento si terrà sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Ecco le sue parole: “Sono pronto a fare tutto il necessario per riportare la coppa negli Stati Uniti. Il debutto in Ryder di due anni fa è qualcosa che non potrò mai dimenticare, ma non vedo l’ora di tornare in campo e rivivere quelle emozioni uniche”.