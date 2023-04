Giro di Sicilia 2023, risultati e classifica prima tappa: Fisher-Black sorprende tutti

Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) si aggiudica la prima tappa del del Giro di Sicilia 2023, che si è aperta oggi con la Marsala-Agrigento di 159 chilometri. Una giornata caratterizzata da una fuga che di fatto si è conclusa solamente a circa 5 chilometri dall’arrivo. Erano inizialmente in sette ad essere usciti dal gruppo, ma in tre – Michael Belleri, Sebastian Schönberger e Roland Thalmann – sono stati gli ultimi a mollare alle pendici dell’ultima salita di tappa dopo il forcing del gruppo messo in atto dalla UAE Team Emirates. Strategia che ha funzionato alla grande, dato che sull’ultimo strappo l’allungo vincente è quello del neozelandese, che precede di otto secondi Vincenzo Albanese, che si ha preceduto nella mini volata del gruppo Diego Ulissi e Damiano Caruso.

