Giochi Mediterraneo, ministri Abodi e Fitto ribadiscono impegno a garantire regolare svolgimento

In occasione della riunione volta a risolvere le problematiche in merito all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, è stato confermato l’impegno del governo a garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Lo hanno spiegato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, presenti alla riunione a Roma insieme al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 Ferrarese, il presidente della Regione Puglia Emiliano, il sindaco di Taranto Melucci, il presidente del Coni Malagò e il presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo Tizzano. Riunione che si è tenuta in seguito ad una nota dello scorso luglio in cui il Comitato organizzatore attestava di non poter assicurare l’adempimento degli obblighi previsti.

“Durante la riunione, i ministri Abodi e Fitto, nel confermare l’impegno del Governo a garantire il regolare svolgimento a Taranto dei XX Giochi del Mediterraneo hanno rappresentato la necessità di modificare in modo sostanziale l’attuale governance del Comitato organizzatore anche mediante la costituzione di un nuovo Comitato organizzatore; hanno confermato l’impegno del Governo, allo stanziamento di eventuali ulteriori somme occorrenti per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, anche alla luce dell’incremento dei costi, nonché per garantire l’organizzazione e il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo; hanno confermato la volontà del Governo di pervenire, entro il 30 ottobre 2023, all’approvazione del masterplan dei Giochi, previo inoltro al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Il Governo conferma che i Giochi a Taranto rappresentano una fondamentale occasione di rilancio per il territorio di Taranto” si legge nella nota riportata dall’Ansa.