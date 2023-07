Giochi Europei Cracovia 2023, Kickboxing: arrivano le prime due medaglie azzurre

Sono arrivate le prime due medaglie per l’Italia Team dalla kickboxing ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Sono infatti arrivati i bronzi per Edoardo Bagarello e Riccardo Albanese nel Point Fighting, rispettivamente nelle categorie -74 kg e -84 kg. Il primo si è arreso in semifinale di fronte l’ungherese Martin Balint (16-11) e l’altro contro l’irlandese Conor Johnson McGlinchey (19-18), vincendo però entrambi la finale proprio per il tezo posto.