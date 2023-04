Ginnastica ritmica, World Cup Baku 2023: Raffaeli cerca altri successi, assenti le Farfalle

Torna protagonista Sofia Raffaeli, che guida la spedizione azzurra nella tappa di World Cup di ginnastica ritmica in Azerbaijan. Dopo gli straordinari successi ottenuti a Tashkent, dove ha conquistato cinque medaglie d’oro, la campionessa delle Fiamme Oro sarà una delle tre individualiste impegnate a Baku insieme a Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Non ci sarà, invece, la Squadra Nazionale delle Farfalle, costretta a un forfait dell’ultimo minuto a causa dell’influenza che ha colpito alcune componenti del gruppo. Il programma prenderà il via venerdì 21 aprile con la prima parte del concorso generale e le qualifiche di cerchio e palla. Sabato 22 l’All-Around si chiuderà con gli ultimi due attrezzi, clavette e nastro. Infine, domenica 23 aprile sarà la volta delle finali di specialità.