Ginnastica artistica, Serie A1 Ancona: i verdetti e le qualificate alle Final Six

Giornata di verdetti per la Serie A1 della ginnastica artistica, tornata in pedana quest’oggi ad Ancona per l’ultima tappa della stagione regolare. Per quanto concerne l’appuntamento marchigiano, al femminile solito dominio da parte della Brixia, che ha totalizzato 332.800 punti, quasi venti di vantaggio sulla Ginnastica Civitavecchia, mentre sul terzo gradino del podio è salita la Ginnastica Heaven. La prova maschile è invece andata alla Virtus Pasqualetti, che con i suoi 244.450 ha prevalso sui padroni di casa della Giovanile Ancona e sulla Ginnastica Pro Carate.

Relativamente alla classifica generale, accedono alle Final Six femminili Brixia, Civitavecchia, Heaven, Trieste, Bollate e Biancoverde; retrocedono in A2 Ginnastica Romana, Juventus Nuova Melzo e Ionica Gym. Alle Final Six maschili invece ci vanno Virtus Pasqualetti, Pro Casale, Ancona, Ferrara, Romagna team ed EUR; retrocedono in A2 Roma 70 Ginnastica, Pro Patria Bustese e Salerno.