Gigante maschile Aspen 2024, risultati e classifica: Odermatt si ripete, De Aliprandini e Vinatzer in top-5

Ha più volte rischiato di interrompere la striscia, ma anche oggi nulla da fare. Marco Odermatt trionfa di nuovo nel gigante di Aspen e sulla neve del Colorado ottiene la dodicesima vittoria consecutiva di specialità. Chiude in 2:03.20 ed è doppietta tutta elvetica davanti a Loic Meillard, distanziato di 34 centesimi. Sul terzo gradino del podio Timon Haugan, che continua a mostrare progressi di settimana in settimana. Ancora un errore nel momento più important per Alexander Steen Olsen, che aveva chiuso in testa la manche della mattina americana. Ma alla fine della fiera è soltanto 17esimo quest’oggi.

Ma è anche una splendida Italia, con Luca De Aliprandini ed Alex Vinatzer che riescono addirittura a migliorare le già ottime prestazioni di ieri. Luca chiude ai piedi del podio, in quarta posizione a +0.68 dal vincitore, mentre Alex conquista il miglior risultato della carriera in gigante, con ben nove posizioni guadagnate rispetto alla prima manche. Male gli altri tre azzurri che si erano qualificati alla seconda manche, con Borsotti, Zingerle e Della Vite tutti out.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 ODERMATT Marco SUI 2:03.20

2 MEILLARD Loic SUI 2:03.54 +0.34

3 HAUGAN Timon NOR 2:03.78 +0.58

4 DE ALIPRANDINI Luca ITA 2:03.88 +0.68

5 VINATZER Alex ITA 2:04.35 +1.15

6 ZUBCIC Filip CRO 2:04.43 +1.23

7 KRANJEC Zan SLO 2:04.56 +1.36

8 TUMLER Thomas SUI 2:04.60 +1.40

9 MCGRATH Atle Lie NOR 2:04.71 +1.51

10 CAVIEZEL Gino SUI 2:05.01 +1.81