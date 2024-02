Probabili formazioni Frosinone-Lecce: ventisettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 3 marzo 2024 e mette di fronte due squadre che hanno il bisogno di trovare una vittoria preziosa in chiave salvezza. Il 2024 non si è aperto in modo facile per due delle sorprese della prima metà di stagione. Ma Di Francesco e D’Aversa ora hanno voglia di ritrovare brillantezza e punti. Allo ‘Stirpe’ i ciociari non vogliono passi falsi e si affidano alla qualità dei singoli. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Di seguito, ecco i diffidati del match a questo link.

FROSINONE – Di Francesco schiera il 4-3-3 con Soulè, Kaio Jorge e Harroui. Mazzitelli, Barrenechea e Gelli a centrocampo. Lirola, Okoli, Monterisi e Valeri in difesa.

LECCE – D’Aversa recupera Pongracic e Dorgu, squalificati nel precedente turno contro l’Inter. L’attacco è affidato ad Almqvist, Krstovic e Banda.

Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kaio Jorge, Harroui

Ballottaggi: Kaio Jorge 55% – Cheddira 45%

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Ghedjemis, Oyono, Bonifazi, Lusuardi

Squalificati:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda

Ballottaggi: Krstovic 60% – Piccoli 40%

Indisponibili: Dermaku

Squalificati: –