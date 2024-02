Gigante femminile Soldeu 2024, trionfa ancora Lara Gut-Behrami. Brignone e Bassino fuori dal podio

Prosegue il gran periodo di Lara Gut-Behrami, che vince a Soldeu la terza gara consecutiva di Coppa del Mondo e si porta in testa alla classifica generale. La sciatrice elvetica mette a segno una gran rimonta dalla nona posizione della prima manche e sfruttando anche le condizioni della neve che andavano man mano peggiorando riesce a piazzare quello che è il sesto successo stagionale. Amaro in bocca per Alice Robinson, la quale arriva al traguardo con un solo centesimi di ritardo dalla vincitrice ma che si conferma un’outsider di lusso. Terza posizione per la statunitense AJ Hurt in una gara in cui i distacchi si sono confermati minimi come nella manche della mattinata.

Restano fuori dal podio Marta Bassino e Federica Brignone, rispettivamente prima e seconda al termine della prima manche. Qualche rimpianto in particolare per la campionessa lombarda, che per lunghi tratti sembrava potersela giocare con Gut, prima di una piccola imperfezione sul secondo dosso che ha compromesso il suo risutato finale. Alla fine è quarta Federica, mentre Marta non riesce a fare meglio della sesta posizione. Le buone notizie arrivano da Elisa Platino, che guadagna sette posizioni e finisce 16esima. Punti importanti in ottica qualificazione alle Finals di specialità che chiuderanno la stagione.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:59.27

2 ROBINSON Alice NZL 1:59.28 +0.01

3 HURT A J USA 1:59.42 +0.15

4 BRIGNONE Federica ITA 1:59.49 +0.22

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:59.56 +0.29

6 BASSINO Marta ITA 1:59.59 +0.32

7 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:59.68 +0.41

8 HAASER Ricarda AUT 1:59.78 +0.51

9 HECTOR Sara SWE 2:00.03 +0.76

10 LJUTIC Zrinka CRO 2:00.26 +0.99

16 PLATINO Elisa ITA 2:00.71 +1.44