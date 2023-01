Gigante femminile Kranjska Gora 2023, Bassino ancora sul podio: è seconda dietro ad una fantastica Grenier. Quarta Brignone

Prima vittoria e primo podio in carriera per Valerie Grenier. La canadese vince il primo gigante sulle nevi slovene di Kranjska Gora con due splendide manche chiuse con il tempo complessivo di 1:55.01. Ancora podio per Marta Bassino che difende il pettorale rosso di leader della specialità chiudendo al secondo posto con 37 centesimi di ritardo dalla vetta, seguita da una grande Petra Vlhova, che recupera tre posizioni rispetto alla prima manche con una seconda discesa semplicemente perfetta. Svanisce il sogno 50esimo podio per Federica Brignone, che dopo il terzo posto la prima manche scende di una posizione chiudendo quarta con un ritardo di +0.53. Errore subito in partenza per l’azzurra, che recupera al terzo intermedio ma perde un decimo sul finale. In casa Italia vanno a punti anche Elisa Platino, che recupera una posizione rispetto alla prima manche chiudendo 23esima con un ritardo di +3.12, e Asja Zenere, 28esima a +4.04.

LA CLASSIFICA FINALE

1. GRENIER Valerie CAN 1:55.01

2. BASSINO Marta ITA +0.37

3. VLHOVA Petra SVK +0.40

4. BRIGNONE Federica ITA +0.53

5. GUT-BEHRAMI Lara SUI +0.56

6. SHIFFRIN Mikaela USA +1.33

6. FRASSE SOMBET Coralie FRA +1.33

8. BUCIK Ana SLO +1.38

9. HECTOR Sara SWE +1.50

10. HOLTMANN Mina Fuerst NOR +1.65

23. PLATINO Elisa ITA +3.12

28 ZENERE Asja ITA +4.04