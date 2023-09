Germania, Neuendorf: “Esonero Flick una delle decisioni più difficili”

Il presidente della federcalcio tedesca Bernd Neuendorf ha parlato della decisione di esonerare Flick in seguito al ko contro il Giappone per 4-1 in amichevole. “Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile necessitasse di nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. Dobbiamo affrontare gli Europei con uno spirito di ottimismo e fiducia nel nostro Paese. L’esonero di Flick è stata una delle decisioni più difficili, la priorità però è il successo della nazionale”.