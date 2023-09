Genoa-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Genoa e Roma, valevole per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. In palio punti pesanti per entrambe le squadre, che non hanno iniziato la stagione come sperato. I ragazzi di Gilardino vogliono allontanarsi dalla zona rossa, mentre la squadra di Mourinho vuole riavvicinarsi alla zona Europa. La differenza tra le due squadre sta nel momento di forma: il Genoa ha ottenuto un punto nelle ultime tre, mentre la Roma sembra in ripresa (vittoria con l’Empoli e pareggio con il Toro). La sfida è in programma oggi, giovedì 28 settembre alle ore 20:45 al Ferraris. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.