Genoa, Gilardino: “Poco tempo per preparare la partita, abbiamo infortuni importanti”

Le parole del tecnico del Genoa Gilardino prima della partita tra i rossoblu e il Frosinone: “Sono state due settimane dove tanti giocatori per fortuna sono andati in Nazionale, significa che stiamo facendo un buon lavoro. Chi è rimasto ha lavorato molto bene sotto ogni punto di vista. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita. Dragusin, Vasquez e Puscas sono tornati solo ieri. Lo stesso De Winter che è stato operato al naso, è tornato due giorni fa. Abbiamo dovuto comprimere il lavoro in due giorni, la concentrazione è stata alta. Gudmundsson ha avuto un fastidio dopo l’ultima partita. In campo non aveva sentito alcun problema muscolare, il giorno dopo camminando ha riportato questa noia al polpaccio. E’ un infortunio muscolare da non sottovalutare ed è importante curarlo nel modo migliore. I tempi certi non li so, mi auguro siano brevi“. Sugli assenti: “Retegui sta continuando il suo lavoro, spero che settimana prossima torni in gruppo. Fuori abbiamo lui, Gudmundsson, Bani, Ekuban e Jagiello e ci mancano a livello di numero e qualità, ma mi fido di chi c’è. Un grande comandante deve saper navigare sia quando il vento è a favore che quando è contrario. Serve consapevolezza, spirito di sacrificio e gioia di giocare. Gli infortuni sono importanti e reali”.