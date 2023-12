Genoa, Gilardino: “Per Monza molto rispetto, serve una grande partita”

Le parole del tecnico del Genoa Alberto Gilardino prima della sfida in trasferta contro il Monza: “Avere a disposizione giocatori come Gudmundsson e Messias ci dà modo di creare più situazioni interessanti in fase offensiva. Gudmundsson ha risolto i piccoli problemi che aveva, ora sta bene. Lui e tutta la squadra hanno voglia di fare una buona partita. Domani vogliano giocare le nostre carte, sfruttare le giuste occasioni e lasciare Monza con un buon risultato“. Continua poi: “Sarò contento di salutare Palladino, sta facendo bene a Monza. Contro di loro servirà molta forza fisica e non solo tecnica, il corpo a corpo sarà fondamentale. Conosciamo le loro qualità e c’è grande rispetto, ma vogliamo fare una grande partita“.