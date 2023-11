Genoa-Verona 1-0, Baroni: “Dispiaciuto, ma sono convinto di poter invertire la rotta”

“Sono dispiaciuto perché la squadra ha dato tutto. Sul campo prendiamo un gol evitabile ma io sono convinto che questo gruppo ha le soluzioni per venire fuori. Vedo i ragazzi e so quello che fanno durante la settimana. Così, ovviamente, non va; lo sappiamo e sono convinto di poter invertire questa striscia di risultati. E’ la quinta sconfitta consecutiva in campionato (sesta se si considera la Coppa Italia), la società, però, mi ha sempre messo nelle condizioni di lavorare. Lo ha fatto anche questa settimana perciò adesso spetta a me trovare la quadra, la soluzione per invertire questi risultati negativi”. Queste le parole dell’allenatore del Verona, Marco Baroni, dopo la sconfitta col Genoa: “Certo siamo i primi ad essere dispiaciuti, ma abbiamo la convinzione, da parte mia e da parte di chi è intorno a me, di poter invertire la rotta. La squadra si porta dietro alcune paure che ha già vissuto lo scorso anno. Ci vuole lucidità e forza mentale. Un errore lo paghiamo perché non abbiamo la percezione del pericolo. Come si risolvono questi problemi? Attraverso il lavoro, la nostra attenzione è lì dentro”.