Genoa, colpo a sorpresa: dall’Olympique Marsiglia arriva Vitinha

Il mercato del Genoa si accende, con l’improvvisa notizia dell’arrivo di Vitinha dall’Olympique Marsiglia. L’attaccante portoghese classe 2000 arriva in prestito con diritto di riscatto per 25 milioni. Il giocatore è atteso domani a Genova per le visite mediche. Nella prima metà di stagione, il portoghese ha giocato 18 partite di Ligue 1, segnando tre reti e collezionando due assist.