Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti è il nuovo vicedirettore

Un nuovo acquisto per La Gazzetta dello Sport, Il quotidiano rosa ha deciso di puntare su Stefano Agresti che sarà il nuovo vicedirettore che supporterà il direttore Stefano Barigelli. Per Agresti sarà un nuovo step della sua carriera, dopo essere stato nella casa di Tuttosport dal 1992 per circa dieci anni da inviato della Juventus, del Torino ed anche della Nazionale Italiana che ha accompagnato in due Mondiali e due Europei. Per altri dieci anni sempre Agresti è stato vicedirettore del Corriere dello Sport, a Roma. Poi la direzione di Calciomercato.com oltre a scrivere per Il Corriere della Sera. Ora la chiamata de La Gazzetta dello Sport. La nomina è stata commentata così anche dall’editore della rosea Urbano Cairo: “Giornalista di qualità ed esperienza, Stefano Agresti supporterà il direttore Stefano Barigelli nello sviluppo del sistema Gazzetta sul digitale”.