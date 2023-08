Frosinone-Napoli 1-3, Osimhen: “Continuo a dare il cuore per questa squadra”

Il bomber del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la doppietta che ha deciso la gara vinta per 1-3 in casa del Frosinone. Ecco le sue parole: “Era importante dare continuità al momento. Complimenti ai miei compagni ma anche agli avversari perchè non è stata una partita facile. Sono contento per i due gol e per aver dato il mio contributo alla squadra. Mercato? Vedremo quello che accadrà, De Laurentiis è il boss, continuano le negoziazioni. Ma in questo momento sono un giocatore del Napoli e continuo a dare il cuore per questa squadra. Garcia? È importante avere la fiducia del proprio allenatore, ma ognuno di noi deve prendersi la responsabilità di essere un leader ed far parte di un gruppo unito”.