Empoli-Verona 0-1, Zanetti: “Il pareggio sarebbe stato stretto e alla fine abbiamo perso”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 0-1 arrivata in casa contro il Verona. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, creando occasioni importanti. Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio e invece alla fine abbiamo perso per un errore individuale, ma noi gli errori individuali li affrontiamo tutti insieme. Errore di Caprile? Lui è un ragazzo di talento che ha doti importanti, bisogna dargli il tempo di crescere e sbagliare. Ha solo 20 anni. Era successo anche a Vicario, poi è diventato il portiere che tutti conosciamo oggi. Andrà così anche con Caprile”.

E ancora: “Non siamo ancora al 100%, ma abbiamo fatto dei grossi passi avanti. Ciò che mi interessa è mettere ogni giorno un mattoncino in più per il nostro percorso, che è un percorso difficile. Anche l’anno scorso siamo partiti con un ko immeritato. I nuovi? Cancellieri ha bisogno di tempo, ma non gliene servirà troppo perché si è sempre allenato. Oggi ha fatto una buona partita. Gyasi invece ha fatto un’ottima prestazione, macchiata purtroppo dal gol che si meritava di fare. Spostiamo l’attenzione sulla prestazione, non sul risultato”.

Chiosa inevitabile sulla scomparsa di mister Mazzone: “Non ho avuto la fortuna di essere un suo giocatore, ma l’ho ammirato da lontano e conosco la sua storia. Oggi è un giorno triste”.