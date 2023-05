Dalla Francia: il Psg sospende Messi per 2 settimane

Una notizia incredibile scuote l’ambiente del Psg: secondo quanto riportato da L’Equipe, Lionel Messi sarebbe stato sospeso per 2 settimana dal club parigino. L’argentino non potrebbe nè giocare nè allenarsi, e nè tantomeno sarà retribuito dal club. Le motivazioni dovrebbero risalire alla visita di un paio di giorni che il campione del mondo avrebbe svolto in Arabia Saudita senza l’accordo del suo club.