Real Sociedad-Real Madrid oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Liga 2022/2023

Oggi, martedì 2 maggio alle ore 22:00, andrà in scena Real Socieded-Real Madrid, match valido per la 33esima giornata de LaLiga 2022/2023. Alla Reale Arena di San Sebastian si affrontano due tra le squadre più forti in assoluto di questo campionato e che, con buona probabilità, saranno tra le quattro compagini che si assicureranno uno dei quattro posti alla prossima Champions League. Il Real Madrid, infatti, occupa il secondo posto della classifica con 68 punti (21 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte), mentre la formazioni ospite si trova alla quarta piazza della graduatoria a quota 58 (17 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte). La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn.