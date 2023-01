Francia, Le Graet: “La decisione su Deschamps dopo l’assemblea del 7”

Il numero 1 della Federeazione francese, la FFF, Noel Le Graet, ha parlato in merito al futuro del Ct Didier Deschamps. Ecco le sue parole: “L’argomento del commissario tecnico non è nè all’ordine del giorno del Consiglio federale di domani, nè dell’assemblea del giorno dopo. Non posso dire nulla perché non ho niente da aggiungere, dopo che ci siamo visti a Guingamp non abbiamo più parlato, ma ci rivedremo”.