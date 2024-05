Francia, Deschamps: “Giroud a Los Angeles? Non cambia la mia scelta”

Il ct della Francia Didier Deschamps parla ai microfoni della Afp della scelta di Giroud di lasciare il Milan per trasferirsi tra le file del Los Angeles FC dopo gli Europei: “Olivier Giroud ha fatto una scelta sportiva e una scelta di vita. Nonostante l’età, ha ancora questo fuoco dentro e avrà una nuova opportunità, ma con esigenze leggermente inferiori rispetto all’Europa. Ma questo non cambia la mia scelta, visto che resterà al Milan fino a fine stagione. Olivier ha esperienza, un grande background, ma è soggetto alla concorrenza come tutti gli altri. Non è questo trasferimento che gli farà guadagnare o perdere punti ai miei occhi“. Sugli avversari per la rassegna continentale: “L’Austria è una squadra molto solida, l’Olanda è una grande nazione calcistica e la Polonia è forte come collettivo e conta su campioni come Lewandowski. Noi abbiamo il potenziale per arrivare in finale ma non dobbiamo pensarci perchè l’Europeo è molto duro, dato che vi partecipano otto dei primi dieci nazionali del ranking Fifa“.