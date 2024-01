Formula E, E-Prix Diriyah 2024 Gara 1: risultati e ordine di arrivo

Jake Dennis trionfa in Gara 1 dell’E-Prix di Diriyah. Nella notte araba, il campione del mondo in carica supera Vergne e Evans, partiti dalla prima e seconda casella, facendosi spazio fino ad arrivare in cima. Il pilota francese della DS Penske lo tallona fino agli ultimi metri. Gioco di squadra in casa Jaguar, con Evans che copre le spalle a Cassidy per facilitargli la conquista del podio. Sul finale, il duo viene separato da Bird, che con la sua McLaren si aggrappa alla quarta posizione. L’unico DNF della gara è quello di Fenestraz, con la sua Nissan rientrata ai box dopo qualche curva. Si tornerà in pista per Gara 2 domani alle 18.03 italiane.

J. Dennis J. Vergne N. Cassidy S. Bird M. Evans N. Nato M. Gunther P. Wehrlein S. Sette Camara R. Frijns J. Hughes S. Buemì O. Rowland S. Vandoorne E. Mortara A. Da Costa N. De Vries N. Mueller L. Di Grassi J. Daruvala D. Ticktum S. Fenestraz DNF