Formula 2, tutto pronto per la nuova stagione: il campionato parte in Bahrain

La Formula 2 è pronta ad iniziare la nuova stagione. La categoria minore d’eccellenza partirà dal Bahrain, nello stesso weekend in cui avranno inizio anche i campionati di Formula 2 e Formula 3. In griglia saranno schierate undici squadre, per un totale di ventidue piloti impegnati durante l’anno. Tra i rookie c’è grande interesse per Andrea Kimi Antonelli, gioiellino Mercedes fresco di vittoria in Formula Regional, ma non mancano i talenti che approcciano la categoria per il secondo anno. I nomi più interessanti – ma non gli unici – sono quelli di Victor Martins, campione Formula 3 del 2022 e membro del vivaio Alpine e Oliver Bearman, scudiero della Ferrari Driver Academy.

FORMULA 2 2024 – LA GRIGLIA COMPLETA

ART Grand Prix: Victor MARTINS – Zak O’SULLIVAN

Prema Racing: Andrea Kimi ANTONELLI – Oliver BEARMAN

Rodin Motorsport: Zane MALONEY – Ritomo MIYATA

DAMS Lucas Oil: Jak CRAWFORD – Juan Manuel CORREA

Invicta Racing: Gabriel BORTOLETO – Kush MAINI

MP Motorsport: Dennis HAUGER – Franco COLAPINTO

Van Amersfoort Racing: Enzo FITTIPALDI – Rafael VILLAGOMEZ

Hitech Pulse-Eight: Paul ARON – Amaury CORDEEL

Campos Racing: Isack HADJAR – Pepe MARTÌ

Trident: Richard VERSCHOOR – Roman STANEK

PHM AIX Racing: Joshua DUERKSEN – Taylor BARNARD

La stagione di Formula 2 del 2024 si snoderà tra quattordici circuiti diversi, seguendo la Formula 1 in Arabia Saudita e Australia, per poi accompagnarla lungo tutto il tour europeo, con due tappe in Italia: Imola e Monza. A metà settembre il Circus sarà impegnato a Baku, Azerbaijan, per poi tornare in azione in Qatar solo a fine novembre e concludere come da tradizione ad Abu Dhabi la prima settimana di dicembre.

FORMULA 2 2024 – IL CALENDARIO

29 Febbraio-02 Marzo – Sakhir, Bahrain

07-09 Marzo – Jeddah, Arabia Saudita

22-24 Marzo – Melbourne, Australia

17-19 Maggio – Imola, Italia

23-26 Maggio – Montecarlo, Monaco

21-23 Giugno – Barcellona, Spagna

28-30 Giugno – Spielberg, Austria

05-07 Luglio – Silverstone, Gran Bretagna

19-21 Luglio – Budapest, Ungheria

26-28 Luglio – Spa-Francorchamps, Belgio

30 Agosto-01 Settembre – Monza, Italia

13-15 Settembre – Baku, Azerbaijan

29 Novembre-01 Dicembre – Qatar, Qatar

06-08 Dicembre – Yas Marina, Emirati Arabi Uniti

La categoria sarà visibile su Sky Sport F1, proprio come la Formula 1 e la Formula 2, oltre che in streaming grazie alla piattaforma di Sky Go. Grande novità per la stagione 2024 è il ritorno delle dirette in chiaro, con le gare disponibili su Cielo per l’intera durata del campionato. Resta valida la possibilità di seguire il campionato anche su NOW.