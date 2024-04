Formula 1, GP Giappone: casco speciale di Leclerc in omaggio a Jules Bianchi (FOTO)

Charles Leclerc disputerà il Gran Premio del Giappone con un casco speciale. Il numero 16 della Ferrari ha infatti deciso di dedicare il proprio casco per questo fine settimana al padrino e amico Jules Bianchi, pilota di Formula 1 deceduto nove anni fa. Bianchi, scudiero della Marussia, è stato vittima di un incidente proprio sulla pista di Suzuka nell’ottobre del 2014, che lo ha poi portato alla morte nel luglio dell’anno seguente. La figura di Bianchi, ricordata negli anni da amici e colleghi dentro e fuori le piste, viene riportata sotto i riflettori dal figlioccio Leclerc, che lo ricorda con affetto. In un post sul proprio profilo Instagram, il monegasco scrive: “Sono passati dieci anni da quando abbiamo perso Jules qui in Giappone. Ci sono molti ricordi di noi due insieme che non potrei mai e poi mai dimenticare. Mi manchi e farò di tutto per portare quel casco sul gradino più alto del podio domenica”.

A special helmet in memory of a very special person for me. ❤️

10 years this year since we have lost Jules here in Japan.

So many memories together that I’ll never ever forget.

I miss you and I’ll do everything to bring that helmet on the top step of the podium on Sunday. 🤍 pic.twitter.com/aT7QVbtedJ

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 4, 2024