Formazioni ufficiali Sudtirol-Spal, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sudtirol e Spal, sfida valida per la trentesima giornata di Serie B 2022/2023. La formazione di Bisoli, quando siamo ormai a metà marzo, non è più una sorpresa per nessuno. La striscia positiva prosegue e sembra difficile immaginare questa squadra fuori dai playoffs. Anzi, la promozione diretta è distante solo cinque punti al momento. Non pochi, ma neanche un margine impossibile da colmare. La Spal è reduce da una pesante sconfitta nello scontro salvezza con il Cosenza e deve provarea risollevarsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SUDTIROL-SPAL

SUDTIROL: Poluzzi, Curto, Cissé, Belardinelli, Casiraghi, Rover, Zaro, Tait, De Col, Masiello, Odogwu.

SPAL: Alfonso, Celia, Meccariello, Arena, Dickmann, Contiliano, Zanellato, Murgia, Maistro, Fetfatzidis, La Mantia.