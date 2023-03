Formazioni ufficiali Brescia-Genoa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brescia e Genoa, sfida valida per la trentesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra bresciana ha ottenuto tre utili pareggi nelle ultime partite disputate, ma per provare a raggiungere la salvezza ha bisogno disperato di tornare ad ottenere i tre punti. L’impegno odierno contro un Genoa in formissima e sempre più candidato alla promozione diretta in Serie A però non sarà l’avversario più semplice contro il quale raggiungere l’obiettivo. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-GENOA

BRESCIA: Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard; Bisoli, van de Looi, Ndoj; Galazzi, Rodriguez; Ayè.

GENOA: Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Jagiello, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Puscas.