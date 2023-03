Formazioni ufficiali Spezia-Hellas Verona, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spezia e Hellas Verona, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Entrambi gli allenatori hanno definito questo incontro come estremamente importante, ma non decisivo. Mancano ancora tante giornate, ma di certo rappresenta una sfida molto delicata vista la classifica attuale. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 5 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-HELLAS VERONA

SPEZIA: Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolau, Reca; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola.

VERONA: Perilli; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Gaich.