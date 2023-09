Formazioni ufficiali Spezia-Brescia, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Spezia e Brescia, sfida valida per la settima giornata di Serie B 2023/2024. Un inizio da incubo per la squadra ligure, che tre mesi fa si ritrovava in Serie A e ora si ritrova nei bassifondi della serie cadetta con un punto conquistato in cinque partite. C’è bisogno di una reazione e dei tre punti, ma non sarà facile contro un Brescia che ha iniziato alla grande: due vittorie, un pareggio e zero gol subiti in tre partite per loro. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di martedì 26 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-BRESCIA

SPEZIA: Dragowski, Reca, Nikolau, Amian, Bertola, Ekdal, Bandinelli, Cassata, Zurkowski, Verde, Moro.

BRESCIA: Lezzerini, Cistana, Papetti, Dickamnn, Mangraviti, Bjarnason, Bisoli, Paghera, Galazzi, Bianchi, Moncini.