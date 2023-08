Formazioni ufficiali Spagna-Svezia: semifinale Mondiali calcio femminile 2023

Le formazioni ufficiali di Spagna-Svezia, match valevole come prima semifinale dei Mondiali 2023 di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La compagine iberica, dopo aver battuto 2-1 l’Olanda ai quarti di finale, va a caccia di un posto nell’ultimo atto della rassegna iridata. L’impresa non sarà affatto semplice, perché dall’altra parte ci saranno le scandinave, reduci dal successo per 2-1 nei confronti del Giappone. Di seguito, ecco le scelte ufficiali di formazione delle due nazionali.

Le formazioni ufficiali

Spagna: Coll; Batlle, Paredes, Codina, Olga; Bonmati, Abelleria, Putellas; Redondo, Hermoso, Caldentey.

Svezia: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubensson; Kaneryd, Asllani; Rolfo; Blackstenius.