Formazioni ufficiali PSG-Monaco, Ligue 1 2023/2024

Le formazioni ufficiali di PSG-Monaco, sfida valida per la tredicesima giornata di Ligue 1 2023/2024. In campionato la squadra di Luis Enrique, riconquistando la vetta della classifica ai danni del Nizza nell’ultima giornata prima della sosta. A pochi giorni da una sfida delicatissima in Champions League, vedremo come scenderanno in campo Mbappé e compagni. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 venerdì 24 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-MONACO

PSG: in attesa

MONACO: in attesa