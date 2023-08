Newcastle e Liverpool sono pronte a scendere in campo per la terza giornata di Premier League. Un’altra sfida importante nel mondo del calcio inglese, con il Newcastle che non ha mai vinto contro il Liverpool nelle ultime tredici partite. Il calcio d’inizio è programmato per le 17.30 di oggi.

FORMAZIONI UFFICIALI NEWCASTLE-LIVERPOOL

Newcastle: in attesa

Liverpool: in attesa