Formazioni ufficiali Lecce-Napoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecce e Napoli, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024. La compagine allenata da Roberto D’Aversa deve fare a meno dello squalificato Kaba, così come continua a mancare Banda in attacco. Garcia deve ancora fare a meno dei due centrali di difesa Rrahmani e Juan Jesus, ma prova a dare continuità alla bella vittoria ottenuta in casa contro l’Udinese. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 30 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-NAPOLI

